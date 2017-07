‘Di María aast op transfer en geeft jawoord aan nieuwe club’

Internazionale is achter de schermen bezig om Ángel Di María naar Italië te halen. Volgens Il Messaggero heeft de aanvaller van Paris Saint-Germain zijn jawoord gegeven aan Inter, maar ligt er nog geen akkoord tussen beide clubs. PSG wil Di María pas laten gaan wanneer er een opvolger is gevonden, klinkt het.

Al geruime tijd wordt de Serie A-club in verband gebracht met Di María; zondag claimde La Repubblica dat Geoffrey Kondogbia mogelijk wordt ingezet als ruilmiddel. PSG heeft mogelijk behoefte aan een speler als Kondogbia, want de Franse topclub onderhandelt met Juventus over de verkoop van Blaise Matuidi. In dat geval zou Kondogbia een geschikte opvolger kunnen zijn. De berichtgeving van de Italiaanse krant stond overigens haaks op eerdere geruchten.

Zo spraken Tuttosport en Mediaset onlangs over een bod van veertig miljoen euro van Inter op Di María. Via variabelen zou dat bedrag nog kunnen oplopen tot vijftig miljoen. PSG lijkt in ieder geval genoegen te moeten nemen met een verlies op de Argentijn; in 2015 telden de hoofdstedelingen nog 63 miljoen euro neer voor Di María. Hij kwam toen over van Manchester United en signeerde een contract tot de zomer van 2019 in Parijs. Nadien tekende de ex-aanvaller van Real Madrid niet meer bij.

Sinds zijn komst kwam Di María 57 keer in actie in de Ligue 1 namens PSG. Hij maakte 16 doelpunten in die wedstrijden. Een vertrek van de 29-jarige buitenspeler is niet onbespreekbaar, maar eerst wil PSG zich verzekeren van een opvolger. Naar verluidt is James Rodríguez daarvoor de gedroomde man. De middenvelder is bij Real Madrid op een zijspoor beland en stevent af op een vertrek, maar zijn bestemming is nog onderwerp van speculatie.