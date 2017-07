Leerdam heeft prachtige transfer te pakken: ‘Hij zei de juiste dingen’

Kelvin Leerdam is officieel speler van Seattle Sounders, zo maakt de Major League Soccer-club zaterdag via de officiële kanalen bekend. De 27-jarige verdediger besloot eerder dit jaar zijn aflopende contract bij Vitesse niet te verlengen en kon zodoende zelf een club uitkiezen. Voor hoelang de ex-speler van Feyenoord bij de club in de Major League Soccer heeft getekend is niet bekendgemaakt.

“Hij heeft een bepaalde manier van spelen en dat past precies bij wat wij zochten”, zegt directeur en vicepresident Chris Henderson van Seattle Sounders op de clubsite. “Met onze stijl, waarbij onze backs vaak aan de bal zijn, is die positie achterin erg belangrijk voor het team. Hij heeft veel kwaliteiten waar wij naar zochten en heeft veel ervaring opgedaan bij Feyenoord en Vitesse en bij de jeugdelftallen van het Nederlands elftal.”

Met name de manier waarop Leerdam zich presenteerde bij de club maakte grote indruk, aldus Henderson. “Toen we met hem spraken, zei hij allemaal de juiste dingen.Wat me vooral intrigeerde is dat hij echt nadenkt over hoe hij de team kan helpen, hoe hij het team beter kan maken. We verwachten dat hij fit genoeg is om gelijk te kunnen beginnen.”