‘De Guzmán is na geruchten over Feyenoord dicht bij transfer’

Jonathan de Guzmán kan zijn debuut maken in de Bundesliga. De 29-jarige middenvelder is volgens BILD namelijk dicht bij een transfer naar Eintracht Frankfurt en de deal zou de komende dagen moeten worden afgerond.

Aanvankelijk leek het erop dat De Guzmán terug zou keren naar de Eredivisie, want Italiaanse media meldden in juni dat Feyenoord en Napoli een akkoord hadden bereikt over een transfersom van drie miljoen euro. Een vertegenwoordiger van De Guzmán, Fabio Parisi, deed dat gerucht later echter al gauw af als ‘onzin’ en nu lijkt De Guzmán dus terecht te komen in Duitsland.

De in Canada geboren international van het Nederlands elftal, veertien interlands, zou na onder anderen Sébastien Haller de achtste zomeraanwinst voor Eintracht kunnen worden. De Guzmán heeft bij Napoli nog een contract voor één seizoen en dus zal er wel een transfersom op tafel gelegd moeten worden.