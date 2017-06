Jeugdexponent Feyenoord kijkt uit naar ‘hele mooie uitdaging’ bij NEC

NEC maakte vrijdagmiddag de komst van Anass Achahbar wereldkundig. De 23-jarige aanvaller wordt voor één seizoen gehuurd van PEC Zwolle, waar Achahbar na zijn komst van Feyenoord in de zomer van 2016 overbodig was geworden. In Nijmegen hoopt hij zijn carrière nieuw leven in te kunnen blazen.

Achahbar werd vorig jaar door PEC weggeplukt bij Feyenoord, maar belandde in Zwolle al gauw op een zijspoor. Hij kwam na de jaarwisseling nog maar viermaal in actie en besloot het seizoen uiteindelijk zonder doelpunten. "Er ligt een hele mooie uitdaging voor deze club en ik hoop daar mijn steentje aan bij te kunnen dragen", zegt de spits op het digitale thuis van zijn nieuwe werkgever. "Ik ben ontzettend gretig en kijk ernaar uit om hier in Nijmegen succes te hebben. Samen met het team, de supporters en de organisatie wil ik NEC zo snel mogelijk terugbrengen naar de Eredivisie."

Achahbar werd zo de eerste zomerse versterking voor NEC, dat tevens een optie tot koop bedong in de deal die het sloot met PEC. "Met Anass halen we komend seizoen een echte voetballende spits in huis die hunkert naar speelminuten, om zichzelf verder te ontwikkelen. Door deze huurovereenkomst te sluiten, kunnen we dit seizoen van zijn kwaliteiten gebruik maken binnen de mogelijkheden die we hebben en kunnen we aan het eind Anass, indien de samenwerking bevalt, voor lange termijn vastleggen", aldus technisch directeur Remco Oversier.