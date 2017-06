‘De Boer wil middenveld Crystal Palace versterken met Feyenoorder’

Feyenoord wil dit seizoen geen dragende krachten meer laten gaan, maar voor spelers die het afgelopen seizoen weinig aan spelen toekwamen in De Kuip wordt een uitzondering gemaakt. Het is daarom mogelijk dat Renato Tapia de Rotterdamse club gaat verlaten, want Crystal Palace wil de middenvelder komend seizoen huren, meldt het Peruviaanse BolaVip.

De club van trainer Frank de Boer is niet bereid om diep in te buidel te tasten, aldus het eerder genoemde medium. Crystal Palace hoopt daarom Tapia voor een seizoen te huren. De middenvelder gaf eerder aan niet te willen vertrekken uit Rotterdam en is bereid de concurrentiestrijd bij Feyenoord aan te gaan. De bankzitter heeft nog een contract tot medio 2020 bij de regerend landskampioen.

De 21-jarige Tapia kwam vorig seizoen slechts acht keer in actie in de Eredivisie met een totaal van 173 speelminuten. Toch heeft hij aangegeven komend jaar bij Feyenoord te willen voetballen. Hij heeft de ambitie om nog een keer kampioen te worden én om speelminuten te maken in de Champions League. De 22-voudig international van Peru begon zijn carrière bij Sporting Cristal en Esther Grande de Bentin en vertrok in de zomer van 2013 naar FC Twente.