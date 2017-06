‘Ajax kan telefoon uit Londen verwachten na aanstelling van De Boer’

Frank de Boer zal maandag zo goed als zeker tot de nieuwe trainer van Crystal Palace worden benoemd, tot de zomer van 2020. Hoewel het nieuws over zijn naderende aanstelling nog niet is bevestigd, wordt door de Daily Mirror reeds gespeculeerd over mogelijke aankopen van de de Premier League-club. Joel Veltman en Kelechi Iheanacho zouden nadrukkelijk in beeld zijn.

Iheanacho, die zich in 2014 bij de jeugdopleiding van Manchester City voegde, heeft afgelopen seizoen slechts 528 minuten gevoetbald in de Premier League, waarin hij vier keer scoorde en drie assists gaf. De Boer is voorstander van de komst van Veltman naar Engeland. De 25-jarige verdediger, die nog een contract voor twaalf maanden met Ajax heeft, bewaart goede herinneringen aan de samenwerking met de voormalig trainer van de Amsterdammers.

Ook Everton, West Bromwich Albion, Southampton, West Ham United en Leicester City zouden interesse hebben in Iheanacho. Manchester City gaat echter pas akkoord met een transfer wanneer er een terugkoopclausule in het contract staat. De club van trainer Josep Guardiola wil zodoende, mits de aanvaller zich goed ontwikkelt, in de toekomst ook gebruikmaken van zijn kwaliteiten.