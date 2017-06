‘Onderzoek naar dopinggebruik bij 34 Russische voetballers’

De FIFA is bezig met een groot onderzoek naar de complete selectie van Rusland dat deelnam aan het WK van 2014 in Brazilië in verband met dopinggebruik. Daar pakt The Mail on Sunday groot mee uit. Het Engelse medium schrijft het verhaal op basis van e-mailverkeer. Het zou gaan om totaal 34 Russische voetballers. 23 van hen zouden actief zijn geweest op het mondiale eindtoernooi van drie jaar geleden.

Russische sporters raakten eerder al in opspraak vanwege vermeend dopinggebruik. Vorig jaar werden er liefst 111 Russische atleten geweigerd op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Nu lijkt ook het voetbal aangetast door dopinggebruik. Er is een groot onderzoek gaande naar ruim duizend Russische sporters. Van alle Russische voetballers die momenteel onderzocht worden, waren er vier actief op de Confederations Cup: Maksim Kanunnikov, Denis Glushakov, Igor Akinfeev en Aleksandr Samedov. Rusland werd in de groepsfase al uitgeschakeld.

De FIFA beschikt volgens het medium over dossiers met gedetailleerde bewijzen over de 34 Russische voetballers. Het dopinggebruik zou tussen 2011 en 2015 hebben plaatsgevonden. Hoe ver het onderzoek is en welke gevolgen er aan vastzitten, is vooralsnog onduidelijk. “We onderzoeken nog altijd de aantijgingen”, aldus een woordvoerder.