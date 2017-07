Update: Barcelona laat Mathieu meetrainen met Sporting Portugal

Jeremy Mathieu gaat Barcelona verlaten, zo meldt Radio Kanal Barcelona. De club zou het nog één jaar doorlopende contract willen ontbinden en de 33-jarige verdediger schijnt al op weg te zijn naar Sporting Portugal.

De inbreng van de routinier bij Barcelona dit seizoen is matig te noemen. Mede door blessures kwam de Fransman slechts zestien keer in actie in het eerste elftal, waar hij naar verluidt 2,4 miljoen euro per jaar opstrijkt. Met Barcelona wist de veteraan twee landstitels, de Champions League en driemaal de Spaanse beker te winnen.

De overgang naar Portugal betekent het derde buitenlandse avontuur voor de vijfvoudig international. Via Sochaux en Toulouse kwam Mathieu in 2009 bij Valencia terecht. Na vijf seizoen in Estadio Mestalla te hebben gevoetbald maakte hij in 2014 voor twintig miljoen euro een transfer naar Barcelona.

Update 1 juli 14.15 uur - Barcelona laat Mathieu meetrainen met Sporting Portugal

Jérémy Mathieu is een stap dichter bij een vertrek naar Sporting Portugal. Barcelona heeft zaterdagmiddag via een officiële verklaring laten weten dat de Fransman de komende drie weken mee mag trainen met de club van Bas Dost. Wanneer deze proefperiode voorbij is, zullen de twee clubs en Mathieu zelf een beslissing nemen over de toekomst van de verdediger.