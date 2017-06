Den Haag trekt handen af van ADO: ‘Begroting berust op drijfzand’

Het blijft rommelen bij ADO Den Haag. Waar eerder al commissarissen Wim Deetman en Martin Jol de club verlieten omdat zij niet betrokken werden in de belangrijke besluiten, trekt nu ook de gemeente Den Haag zich terug. De gemeente weigert nog langer verantwoordelijkheid te dragen voor het beleid bij ADO Den Haag en heeft besloten om haar prioriteitsaandeel terug te geven.

De gemeente heeft geen trek meer in de chaos die bij de Eredivisie-club heerst rond de begroting. Die werd door de club ingediend bij de KNVB zonder de handtekening van wethouder Tom de Bruijn, die namens de gemeente de politieke waakhond van de club is. De gemeente had daarvoor al zes conceptbegrotingen van ADO afgekeurd. "De zesde begroting was gebaseerd op drijfzand", stelt wethouder Tom de Bruijn in een brief.

"De gemeente heeft er de afgelopen periode alles aan gedaan om voor de Haagse voetbalclub alternatieve oplossingen te vinden. Oplossingen die de club duurzaam in een gezond financieel vaarwater zouden brengen. Die voorstellen zijn door ADO stelselmatig genegeerd", zo wordt gesteld in de brief.

De gemeente trekt nu daarom de handen van de club af. "ADO staat aan de vooravond van een nieuw voetbalseizoen en er moet snel duidelijkheid komen over de financiën van de club. Daar het college geen verantwoordelijkheid wil dragen voor het voorgelegde financiële beleid en het prioriteitsaandeel thans geen middel is gebleken om deugdelijk financieel toezicht uit te kunnen oefenen, rest niets anders dan het prioriteitsaandeel terug te geven."