‘Zenit troeft Ajax af en legt twintig miljoen euro neer bij Barcelona’

Munir El Haddadi lijkt Barcelona te gaan verlaten voor Zenit Sint-Petersburg. De Russische grootmacht zou volgens het radiostation Catalunya Radio willen voldoen aan de vraagprijs van twintig miljoen euro. Dat zou een tegenvaller voor Ajax betekenen, want eerder deze maand meldde Mundo Deportivo dat de Amsterdammers interesse hadden in de aanvaller.

El Haddadi komt niet voor in de plannen van de nieuwe trainer Ernesto Valverde en mag voor twintig miljoen euro vertrekken, ondanks een afkoopsom van zestig miljoen euro, opgenomen in zijn contract. Roberto Mancini, sinds kort de nieuwe trainer van Zenit, heeft El Haddadi bovenaan zijn wensenlijstje staan. Zenit is volgens het eerder genoemde medium al in verregaande onderhandelingen.

Ajax wilde de aanvaller, wiens contract in Camp Nou doorloopt tot medio 2019, naar verluidt huren met een optie tot koop. De Amsterdammers waren overigens niet de enige partij met belangstelling. Ook Real Sociedad, Everton, West Ham United, Southampton en Crystal Palace hadden een oogje op de aanvaller, die het afgelopen sezoen werd uitgeleend aan Valencia.