‘Mbappé vindt Europa League geen probleem en heeft oren naar opstapje’

Kylian Mbappé wordt veelvuldig in verbrand gebracht met een transfer naar topclubs Barcelona en Real Madrid. De achttienjarige aanvaller van AS Monaco wil zich echter eerst ontwikkelen bij een Engelse club, ‘als opstapje’, om vervolgens de overgang naar een topclub te maken. Vooral Arsenal is geliefd bij het toptalent, zeggen intimi van Mbappé tegen Le Parisien.

Met name samenwerken met Arsenal-coach Arsène Wenger spreekt Mbappé erg aan. "Wenger is fantastisch", aldus een bron aan het Franse dagblad. "Als hij bij Arsenal tekent, zou dat fantastisch zijn voor hem. Wenger weet hoe hij jonge spelers, en vooral Franse aanvallers, kan ontwikkelen. Kijk maar naar Thierry Henry en Nicolas Anelka. Dat hij in de Europa League gaat spelen en niet in de Champions League vormt geen obstakel voor hem."

Een andere bron dichtbij Mbappé, die afgelopen seizoen 26 scoorde in alle competities, zegt dat de jonge Fransman momenteel zijn opties aan het wegen is. "Of hij gaat naar een 'opstapclub', of hij gaat direct naar een grootmacht. Zijn doel is in ieder geval duidelijk: hij wil voor zijn 22ste bij een van de twee grootste clubs ter wereld, Barcelona of Real Madrid, uitkomen."