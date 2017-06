‘Ajax laat oog vallen op Argentijns international voor backpositie’

Ajax werd onlangs al in verband gebracht met de komst van Júnior Tavares en de Braziliaan lijkt niet de enige Zuid-Amerikaanse kandidaat om de verdediging van de Amsterdammers te komen versterken. Ajax zou namelijk zijn oog hebben laten vallen op Emmanuel Más, op dit moment nog actief bij het Turkse Trabzonspor.

Más streek pas aan het begin van dit seizoen neer in Turkije, nadat de club uit Trabzon hem voor 1,5 miljoen euro op had gepikt bij San Lorenzo. Als Ajax inderdaad werk wil gaan maken van de komst van de 28-jarige linksback zal het Trabzonspor een mooie winst moeten gunnen: volgens Sporx hebben de Turken een bedrag van acht miljoen euro in gedachten, terwijl Ajax zelf naar verluidt niet verder wil gaan dan vijf miljoen euro.

De Argentijn beschikt nog tot een tot 2020 doorlopend contract en lijkt hoe dan ook geen haast te hebben om te vertrekken. Een mooie aanbieding uit Amsterdam zou er echter voor kunnen zorgen dat de achtvoudig international alsnog van gedachten gaat veranderen.