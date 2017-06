Update: ‘Feyenoord en Roma ronden transfer Karsdorp volgende week af'

Het lijkt er sterk op dat Rick Karsdorp zich binnen afzienbare tijd speler van AS Roma mag noemen, zo weet Voetbal International te melden. De entourage van de rechterverdediger is momenteel in de Italiaanse hoofdstad om te onderhandelen over een overstap. Een akkoord zou al aanstaande zijn.

In de Italiaanse media werd afgelopen dagen gesproken over een transfersom van vijftien miljoen euro. Karsdorp heeft bij Feyenoord nog een contract tot 2021, waardoor de Rotterdammers een fors bedrag kunnen vragen. Indien AS Roma Karsdorp weet binnen te halen, troeft het Internazionale af. I Nerazzurri waren naar verluidt ook geïnteresseerd in de diensten van de verdediger.

Eerder haalden de Romeinen Héctor Moreno al binnen, terwijl Karsdorp in Kevin Strootman een andere bekende treft bij AS Roma. De verdediger debuteerde in 2014 in het eerste elftal van de Rotterdammers. Tot dusver speelde Karsdorp 101 wedstrijden in het shirt van Feyenoord, waarin hij één keer wist te scoren. In de afgelopen jaren groeide hij uit tot international. Karsdorp droeg reeds drie keer het shirt van Oranje.

Update 19 juni 15.55 uur - 'Feyenoord en AS Roma akkoord over transfer Karsdorp'

Volgens de Corriere dello Sport zijn Feyenoord en AS Roma het eens over een transfer van Rick Karsdorp. De Italiaanse sportkrant schrijft niets over de hoogte van de transfersom, maar weet wel te melden dat de verdediger in het geheim gearriveerd is in Rome. Karsdorp ondergaat op korte termijn de medische keuring en tekent een contract dat hem voor vijf jaar aan AS Roma verbindt.

Update 19 juni 18.31 uur - 'Feyenoord gaat akkoord met transfersom van twaalf miljoen euro'

Feyenoord ontvangt twaalf miljoen euro van AS Roma voor Rick Karsdorp, zo meldt Sky Italia. Via bonussen kan dat bedrag nog verder oplopen. De rechtsback kan een vijfjarig contract tekenen in Rome. Hij zou al gearriveerd zijn in de Italiaanse hoofdstad om zijn miljoenentransfer af te ronden.

Update donderdag 22 juni 00.15 uur – ‘Feyenoord en Roma ronden transfer Karsdorp volgende week af’

Feyenoord en AS Roma zijn dicht bij een akkoord over de transfersom van Rick Karsdorp. De Rotterdammers vragen twintig miljoen euro voor de Oranje-international. Gianluca Di Marzio, journalist van Sky Italia, meldt dat de verwachting is dat beide clubs elkaar snel zullen vinden aangaande de afkoopsom. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de overstap van Karsdorp volgende week afgerond.