‘Internazionale trekt zich terug in strijd om handtekening Tete’

Internazionale is niet langer in de markt voor Kenny Tete, zo meldt Sky Italia. De televisiezender weet dat i Nerazzurri enige tijd hebben nagedacht over de vraagprijs, maar uiteindelijk hebben besloten om niet aan de vraagprijs van naar verluidt drie tot vier miljoen euro te willen voldoen.

Dat is een hard gelag voor de 21-jarige Tete, want volgens de Corriere dello Sport had hij een voorkeur voor Internazionale en liet hij Galatasaray daarom wachten. De club uit Turkije bereikte afgelopen donderdagavond een akkoord met Ajax over een som van ruim drie miljoen, maar Tete stond aanvankelijk niet te springen om naar Istanbul te verhuizen.

Nu Internazionale lijkt te zijn afgehaakt, zal Tete zich waarschijnlijk opnieuw moeten buigen over het voorstel van de werkgever van onder anderen Wesley Sneijder. De zesvoudig international van het Nederlands elftal ligt nog tot medio 2018 vast en speelde tot dusverre 55 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax.