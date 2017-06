‘Ik heb nooit een kans gekregen: Koeman koos voor Clasie, Vilhena en Immers’

Ruud Vormer speelde in Nederland voor AZ, Roda JC Kerkrade en Feyenoord, alvorens hij in 2014 opteerde voor een transfer naar Club Brugge. Bij de Belgische grootmacht is de middenvelder onomstreden, maar een uitnodiging voor het Nederlands elftal bleef vooralsnog uit. Vormer heeft de hoop op een interlandcarrière echter nog altijd niet opgegeven.

"Ik denk wel dat ik het zou aankunnen", zegt de 29-jarige mannetjesputter in gesprek met ELF Voetbal. "Maar ik lig er ook niet wakker van dat ik er nog nooit bij heb gezeten. Ik doe hier mijn stinkende best en meer kan ik niet doen. Misschien dat het zou helpen als het een Belg bondscoach zou worden, haha."

Vormer werd in de zomer van 2012 door Feyenoord transfervrij opgepikt bij Roda, maar kwam uiteindelijk tot slechts zestien basisplaatsen in de competitie. "Ik heb nooit spijt gehad van mijn overstap naar Feyenoord", werpt hij echter tegen. "Alleen al omdat ik er een hele goede vriend als Kostas Lamprou aan heb overgehouden, haha. En ik had bij Feyenoord van meer waarde kunnen zijn, maar ik heb nooit echt een kans gekregen onder Ronald Koeman. Hij koos voor Jordy Clasie, Tonny Vilhena en Lex Immers. Dat was zijn middenveld."