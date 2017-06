‘Feyenoord kan overbodige Tapia slijten aan Mexicaanse grootmacht’

Renato Tapia lijkt op weg naar de uitgang bij Feyenoord. Club América overweegt volgens het Zuid-Amerikaanse Deportes een bod uit te brengen op de Peruviaanse middenvelder van de Rotterdammers. De regerend landskampioen van Nederland lijkt welwillend te staan tegenover een vertrek van de 21-jarige Tapia, die in De Kuip een contract heeft tot de zomer van 2020.

Feyenoord nam Tapia in de winterstop van het seizoen 2014/15 voor ongeveer 2,4 miljoen euro over van FC Twente. Zijn periode in Rotterdam is vooralsnog geen groot succes. In zijn eerste seizoen kwam hij niet verder dan drie competitiewedstrijden. Het afgelopen seizoen moest hij genoegen nemen met zeven invalbeurten en één basisplaats.

Technisch directeur Martin van Geel hoopt deze zomer Sofyan Amrabat over te nemen van FC Utrecht. Door zijn komst zou Tapia helemaal overbodig zijn. Volgens het eerder genoemde medium kan Club América, een van de grootste clubs van Mexico, uitkomst bieden. De club overweegt de komende dagen een bod uit te brengen op de ex-Tukker.