Na Schmidt bezwijkt ook Capello voor miljoenen uit China

Fabio Capello gaat in China aan de slag. De Italiaan heeft zich voor anderhalf jaar verbonden aan Jiangsu Suning, dat vorig seizoen tweede werd in de Super League. Zondagochtend meldde Capello zich op het trainingscomplex en niet veel later maakte Jiangsu Suning zijn aanstelling bekend in een officieel statement.

Capello neemt assistenten Gianluca Zambrotta en Cristian Brocchi vermoedelijk mee en kan binnen anderhalf jaar naar verluidt tien miljoen euro verdienen. Hij wordt de derde bekende Italiaanse trainer in China: Fabio Cannavaro traint Tianjin Quanjian en Marcello Lippi is bondscoach van het land. Zaterdag maakte Beijing Sinobo Guoan nog bekend dat Roger Schmidt is aangesteld.

Overigens gaat Capello zich ook ontfermen over het algeheel beleid van de club en over de jeugdopleiding. Hoewel Jiangsu Suning vorig seizoen als nummer twee finishte, verkeert de club in het lopende seizoen in degradatienood. De club van Ramires en Alex Teixeira staat na twaalf duels op de veertiende plek; de nummers vijftien en zestien degraderen. Capello was in 2015 voor het laatst werkzaam als trainer, toen hij bondscoach van Rusland was.