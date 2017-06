Löw baalt van Duitse fans: ‘Hij heeft zich één keer laten vallen’

Timo Werner verdiende in december vorig jaar namens RB Leipzig met een schwalbe een penalty tegen Schalke 04 en dat bleek die Roten Bullen uiteindelijk een 2-1 overwinning op te leveren. De spits is sindsdien bepaald geen publiekslieveling in Duitsland en werd zaterdagavond toen hij namens die Mannschaft in de met 7-0 gewonnen wedstrijd tegen San Marino inviel uitgefloten door de supporters.

Joachim Löw was echter niet onder de indruk van het gedrag van de fans: “Hij heeft zich één keer laten vallen, het was een fout en hij heeft zijn excuses aangeboden. We hebben het hier wel over een heel jonge speler. Iemand die voor het nationale elftal uitkomt, pas aan het begin van zijn loopbaan staat en vorig seizoen 21 keer heeft gescoord in de Bundesliga zou niet moeten worden uitgejouwd. Dat is gewoon niet oké”, liet hij na de wedstrijd aan BILD weten.

Werner zelf denkt dat er meer achter het uitfluiten door het Duitse publiek zit: “Ik weet niet waarom iedereen zich hier zo druk om maakt. We hebben mensen al jaren schwalbes zien maken. Het wordt nu opgeklopt omdat ik voor RB Leipzig speel.” De nummer twee van het afgelopen seizoen kan in een groot deel van Duitsland op weinig populariteit rekenen.