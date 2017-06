Younes: ‘Ik zou voor hem kiezen, met alle respect voor Arjen Robben’

Amin Younes heeft veel van Dennis Bergkamp opgestoken. De aanvaller is te spreken over de manier waarop hij op de trainingen van Ajax door de assistent-trainer wordt uitgedaagd zich steeds verder te verbeteren. "Dat zijn types die anders durven te denken."

"Het viel hem op een gegeven moment op dat ik in wedstrijden dubbele mandekking kreeg. Daarom liet hij me op de training tegen twee verdedigers spelen in een kleine ruimte", geeft Younes als voorbeeld, in gesprek met BILD. "Ik moest er doorheen."

Volgens Younes wordt hij regelmatig vergeleken met Arjen Robben. "In tegenstelling tot Robben schiet ik vaker in de korte hoek." De kersvers Duits international hoeft niet lang van wie hij meer kan genieten, Robben of Franck Ribéry. "Ik zou voor Ribéry kiezen, met alle respect voor Robben. Ribéry kan ook in de kleine ruimte dribbelen en vanuit stand. Hij is een slimme speler. Daar houd ik van."