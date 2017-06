‘Niet verstandig, of Feyenoord moet denken dat hij een eendagsvlieg is’

Nicolai Jörgensen werd in zijn eerste seizoen bij Feyenoord topscorer van de Eredivisie en mocht ook nog eens de landstitel in zijn prijzenkast bijzetten. De Deen wordt sindsdien in verband gebracht met een buitenlandse transfer, maar volgens oud-Feyenoorder Pierre van Hooijdonk zou technisch directeur Martin van Geel er goed aan doen om alles uit de kast te trekken om Jörgensen te behouden.

“Ook met het oog op de Champions League. Het lijkt mij niet verstandig om daar weer te beginnen met een nieuwe spits. Of het moet zijn dat Feyenoord denkt dat Jörgensen een eendagsvlieg is. Maar dat verwacht ik niet. Het lijkt mij heel aannemelijk dat hij volgend seizoen weer minimaal vijftien tot twintig keer scoort”, analyseert hij tegenover ELF Voetbal.

Volgens Van Hooijdonk zou dat niet alleen voor Feyenoord de beste optie zijn, maar ook voor Jörgensen zelf: “Als hij volgend seizoen weer zo'n jaar heeft gaan er ongetwijfeld weer nieuwe deuren open. Iedere club kan een goed aanspeelpunt gebruiken. Bovendien is hij ook niet langzaam”, sluit hij af.