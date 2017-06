‘Of hij er klaar voor is? Als Ajax een of twee keer verliest, is er paniek’

Peter Bosz nam dinsdag de wijk naar Borussia Dortmund, waardoor Ajax op zoek moet naar een nieuwe trainer. Met het oog op de naderende start van de voorbereiding en de deelname aan de voorrondes van de Champions League is er enige haast geboden in Amsterdam en de meest eenvoudige optie lijkt het doorschuiven van Jong Ajax-trainer Marcel Keizer. Sjaak Swart is er echter niet helemaal van overtuigd dat dat de juiste keuze zou zijn.

“Het is gewoon jammer. Ook voor die jonge gasten en voor Klaas-Jan Huntelaar. Ik weet niet wat er gaat gebeuren nu”, vertelt de clubicoon in gesprek met De Telegraaf. Swart heeft Jong Ajax onder leiding van Keizer goede wedstrijden zien spelen en noemt het een pluspunt dat de trainer al met veel van de aanstormende talenten heeft gewerkt. Toch twijfelt hij: “Of hij klaar is om hoofdtrainer te worden? Dat is toch wat anders.”

“Als Ajax een of twee keer verliest, is iedereen in paniek. Hij komt er net bij en dan krijg je toch een verhaal dat je er niet in past. Bij Ajax moet je er meteen staan”, gaat Swart verder. De voormalige buitenspeler is van mening dat er een coach moet komen die al een reputatie heeft opgebouwd bij Ajax en denkt aan namen als Shota Arveladze, Morten Olsen, Michael Laudrup en Clarence Seedorf: “Dat zijn een paar namen die ook als speler goed waren bij Ajax. Ze weten precies hoe het spel werkt en voor die jonge jongens is dat echt belangrijk.”