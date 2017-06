Diego Costa kondigt vertrek aan: ‘Conte wil mij niet meer’

Diego Costa heeft zijn laatste wedstrijd voor Chelsea naar alle waarschijnlijkheid gespeeld. De 28-jarige aanvaller liet woensdag na de vriendschappelijke interland tegen Colombia (2-2) aan de pers weten dat hij van manager Antonio Conte mag vertrekken uit Londen.

“Ik heb een klein berichtje op mijn telefoon gekregen van Conte waarin hij vertelde dat hij voor volgend seizoen niet meer op mij rekent. Kennelijk heb ik slecht gepresteerd en dat is dan jammer. Ik heb het berichtje doorgestuurd naar de mensen die er binnen de club over moeten beslissen, maar het is duidelijk dat de coach niet meer op mij rekent en mij er niet meer bij wil hebben”, zo wordt Diego Costa geciteerd.

“Mijn relatie met de trainer is het hele seizoen al slecht geweest. Ik ben momenteel een speler van Chelsea omdat ik er een contract heb, maar de coach wil mij niet meer en dus moet ik een nieuwe club zien te vinden”, aldus de vijftienvoudig international, die op Stamford Bridge nog vastligt tot de zomer van 2019. Hij maakte tot dusverre 58 doelpunten in 120 officiële wedstrijden voor the Blues.

Een terugkeer naar Atlético Madrid zou misschien het meest logisch zijn, ware het niet dat Atléti pas in januari weer nieuwe spelers mag opstellen. “Of ik bereid ben om vijf maanden lang niet te spelen? Ik weet het niet, het is moeilijk. Maar men weet dat ik heel veel van Atlético en de stad Madrid houd. Het zou leuk zijn om terug te keren, maar het is moeilijk om maanden lang niet te spelen in een WK-jaar. Er is veel om over na te denken. Ik moet gewoon spelen, dat is alles”, besluit Diego Costa.