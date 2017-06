‘Als er geen verschil van inzicht was geweest, had Bosz hier nog gezeten’

In gesprek met Ajax TV gaat Edwin van der Sar namens de Amsterdammers dieper in op het vertrek van Peter Bosz naar Borussia Dortmund. De verliezend Europa League-finalist had de coach graag behouden voor de club, maar werkte mee aan een vertrek nadat er een verschil van inzicht was ontstaan. Van een onwerkbare situatie wil Van der Sar echter niet spreken.