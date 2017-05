‘We zien het wel als Feyenoord een niet te weigeren aanbieding krijgt’

Nicolai Jörgensen kwam afgelopen seizoen binnen bij Feyenoord en sloot zijn eerste seizoen in De Kuip af met een landstitel en de topscorerstitel. De Deen wordt al voorzichtig in verband gebracht met een transfer naar het buitenland, maar is daar naar eigen zeggen verder niet mee bezig.

“Je weet nooit wat er gaat gebeuren in de voetballerij. Het gaat iedere dag op en neer. Tot nu toe is het mijn plan om bij Feyenoord te blijven, maar het is niet enkel aan mij”, legt hij uit aan Ekstra Bladet. “Als de club een aanbieding krijgt die het niet af kan slaan, zien we het wel. Voor nu ligt mijn focus voor de volle honderd procent bij Feyenoord.”

“Ik ben nu gewoon blij dat we kampioen zijn geworden, er is geen enkele reden om haast te hebben. Ik wil graag de Champions League in met Feyenoord”, gaat Jörgensen verder. “Het niveau van de top drie hier, Feyenoord, Ajax en PSV, is hoog. Zij hebben getalenteerde teams met veel goede spelers. Dan zitten er een aantal teams onder die ook goed zijn en dat zijn er de onderste teams, die niet zo slecht zijn als veel mensen zeggen. In sommige wedstrijden wordt er misschien niet zo goed verdedigd, maar er zijn veel goede spelers, dus het niveau is hoog.”