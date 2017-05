Eigen doelpunt in extremis voorkomt afgang voor Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain heeft voor de elfde keer in de geschiedenis de Coupe de France in de wacht gesleept en is daarmee recordhouder van het eerste bekertoernooi van Frankrijk. De club van trainer Unai Emery greep dit seizoen naast het kampioenschap en dus vormt de eindzege in de Coupe de France een welkome opsteker. Les Parisiens waren zaterdagavond in de finale met 0-1 te sterk voor SCO Angers.

Van een leien dakje ging het niet voor de hoofdstedelingen, want zij speelden bijzonder matig en de nummer twaalf van de Ligue 1 weerde zich tegelijkertijd kranig. PSG kreeg in de eerste helft slechts een paar kansen om doelman Alexandre Letellier te verslaan, maar Blaise Matuidi en Edinson Cavani (kopbal) kregen de bal er niet in. De beste mogelijkheid in het eerste bedrijf was voor Angers: rechtsbuiten Nicolas Pepe trof de paal. In de tweede helft trachtte PSG de druk op te voeren, maar verder dan een vrije trap van Ángel Di María, die in het zijnet belandde, kwam men niet.

Er werd een laag tempo gehanteerd en de wedstrijd schreeuwde om een doelpunt of een andere impuls. Emery besefte dat ook en haalde de onzichtbare Julian Draxler na 72 minuten naar de kant ten faveure van Javier Pastore. In het vervolg kreeg enkel Cavani nog een goede kans, maar hij miste. Het duel stevende dan ook af op een verlenging, maar in de tweede minuut van de blessuretijd viel dan toch de voor PSG bevrijdende 0-1: rechtsback Issa Cissokho maakte bij een hoekschop een eigen doelpunt.