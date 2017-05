Kean zorgt voor unicum: ‘Dit is de droom van iedere zeventienjarige’

Moise Kean kan zijn geluk niet op. De zeventienjarige aanvaller maakte zaterdagavond in de vierde minuut van de blessuretijd het winnende doelpunt in de wedstrijd tussen Bologna en Juventus (1-2) en werd daarmee de eerste in deze eeuw geboren speler die heeft weten te scoren in de Serie A.

“Ik ben erg blij met deze goal en was ook fortuinlijk om hem te mogen maken”, aldus Keane voor de camera van JTV. “Het is de droom van iedere zeventienjarige om in het shirt van een grote club als Juventus te scoren. Het was prachtig, maar er moet nog veel werk verricht worden. Dit is nog maar het begin.”

Kean, die eerder al in verband werd gebracht met een verhuur aan PEC Zwolle of Ajax, voegt eraan toe dat hij erg veel leert op de trainingen en dat hij zal best zal blijven doen om meer kansen te krijgen. “Ik draag deze treffer op aan mijn familie, vooral aan mijn moeder. Maar ik denk dat ze haar ogen niet eens kan geloven dat ik gescoord heb!”