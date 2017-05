Raiola countert ‘nepnieuws’: ‘Ik ga niet in op maffiajournalistiek’

Mino Raiola ontkent verkeerd gehandeld te hebben rond de overstap van Paul Pogba naar Manchester United. Wereldvoetbalbond FIFA onderzoekt de rol van Raiola in de duurste transfer aller tijden, nadat journalisten van Der Spiegel op basis van documenten van Football Leaks claimden dat de zaakwaarnemer een flinke som geld overhield aan de deal.

In november 2016 werd gemeld dat Raiola zo'n 25 miljoen euro incasseerde na de transfer van 105 miljoen euro. In werkelijkheid zou het echter gaan om 49 miljoen euro. Bepaalde delen van dat bedrag worden over de komende jaren uitgesmeerd. Manchester United wil niet ingaan op dat verhaal, maar Raiola neemt wel de moeite om het te ontkennen.

"Of ik veertig miljoen pond heb opgestreken? Dat is nepnieuws, net zoals 95 procent van alles wat Football Leaks over mij publiceert", stelt de Italiaanse Nederlander in gesprek met Radio Deejay. "Ik ga verder niet in op maffiajournalistiek." Pogba kwam sinds zijn komst tot dertig competitieduels, waarin hij vijf keer scoorde.