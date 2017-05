‘PSV kan ’Chucky‘ vergeten na akkoord over transfersom van 12,4 miljoen’

Hirving Lozano vervolgt zijn loopbaan zeer waarschijnlijk in Spanje, zo schrijven diverse media in Mexico en Spanje. De buitenspeler van Pachuca maakt na zijn deelname met Mexico aan de Confederations Cup naar verluidt de overstap naar Celta de Vigo. De 21-jarige Chucky werd diverse malen aan PSV gelinkt, maar een overstap naar Eindhoven is geen enkele optie meer.

PSV leek op zoek te zijn naar een constructie met een grotere club om de komst van Lozano te financieren, maar volgens Marcel Brands speelde dit niet: “Die is niet haalbaar. Wij kunnen geen transfers van twintig miljoen samen met een andere club gaan financieren. Maar in de categorie vier tot tien miljoen willen we best meedoen, daar zijn vaak goede spelers te vinden waar we nu naast grijpen”, reageerde de technisch manager eerder deze maand tegenover Voetbal International.

Volgens de laatste berichten betaalt Celta, dat in LaLiga als dertiende eindigde en in de halve finales van de Europa League strandde, een bedrag van omgerekend 12,4 miljoen euro aan Pachuca, dat daarmee tachtig procent van de transferrechten van de hand doet. De overige transferrechten blijven in het bezit van los Tuzos, die nog een poging deden om Lozano nog tot de volgende editie van het WK voor clubteams te behouden. Celta deed water bij de wijn en koos ervoor om het percentage van de transferrechten te laten zakken.

Lozano genoot een deel van zijn jeugopleiding bij Pachuca, de club waar hij 149 officiële duels voor speelde en tot 43 doelpunten kwam. De teller in het nationale elftal van Mexico staat inmiddels op dertien A-interlands en een treffer.