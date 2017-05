‘Aubameyang aast op transfer en dient officieel transferverzoek in’

Pierre-Emerick Aubameyang wil de gelederen van Borussia Dortmund verlaten, zo verzekert BILD donderdagavond. Volgens de doorgaans goed ingevoerde krant heeft de aanvaller een officieel transferverzoek bij de clubleiding van de Bundesliga-club ingediend. De Gabonees international, die zaterdag de bekerfinale tegen Eintracht Frankfurt speelt, aast naar verluidt op een zomerse transfer.

BILD schrijft dat Aubameyang aan het begin van deze week zijn standpunt heeft bekendgemaakt bij voorzitter Hans-Joachim Watzke. Het is niet duidelijk of de spits zijn zinnen heeft gezet op een bepaalde club. Volgens de sportkrant zijn Paris Saint-Germain, AC Milan en Tianjin Quanjin in de markt voor de aanvaller. Dortmund zou alleen biedingen van minimaal tachtig miljoen euro willen bestuderen.

Het contract van Aubameyang met Borussia Dortmund loopt nog tot medio 2020 door. De aanvaller, goed voor 119 doelpunten in 188 officiële duels, stond eerder bij onder meer AC Milan, AS Monaco en Saint-Étienne onder contract. BILD claimt dat Patrik Schick van Sampdoria in beeld is als mogelijke opvolger van Aubameyang. De vraagprijs van vijftien miljoen euro wordt niet als een obstakel gezien.