Nederlaag Ajax heeft mogelijk één voordeel: ‘De kans is groot dat ze blijven’

Marc Overmars verwacht geen leegloop bij Ajax. Verscheidene sterkhouders speelden zich dit seizoen in de kijker bij grote clubs, maar Overmars vertrouwt erop dat niet alle bepalende spelers weggaan. Wat dat betreft biedt de nederlaag tegen Manchester United in de Europa League-finale wellicht één voordeel: een zomerse leegloop is iets minder waarschijnlijk.

"Voor een aantal is de kans groot dat ze gewoon blijven. Maar Ajax heeft in Europa wel een goede indruk achtergelaten", vertelt de directeur spelerszaken van Ajax in gesprek met FOX Sports. Overmars noemt geen namen, maar Joël Veltman laat aan ELF Voetbal weten dat Davinson Sánchez en Kasper Dolberg 'in de belangstelling staan'. "Maar die jongens spelen pas net bij ons", zegt de verdediger.

Ook Veltman denkt dat veel van zijn ploeggenoten voor een langer verblijf in Amsterdam gaan kiezen. "Binnen de groep leeft heel sterk het gevoel dat als we zó doorgaan, we zeker prijzen gaan pakken. We staan aan het begin van een bloeiperiode. Waarom zou je dan weggaan?", vraagt hij zich af. "Ik zie het zo: we hebben een goed elftal, een elftal dat ver kan komen in Europa."