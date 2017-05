Rooney voor het eerst in veertien jaar niet opgeroepen voor Engeland

Wayne Rooney was er in maart vanwege een blessure al niet bij voor Engeland en de aanvaller van Manchester United moest toen ook zijn aanvoerdersband inleveren. Donderdag lijkt er definitief een einde te zijn gekomen aan de interlandloopbaan van Rooney, aangezien hij geen deel uitmaakt van de selectie van Gareth Southgate voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Schotland en de oefeninterland tegen Frankrijk.

Het is voor het eerst sinds zijn debuut in 2003 dat Rooney, die woensdagavond in de slotfase van de Europa League-finale tegen Ajax nog werd ingebracht door José Mourinho, terwijl hij wel fit is, niet wordt opgeroepen voor the Three Lions. De kans lijkt daardoor groot dat hij blijft steken op 119 interlands, waar in hij 53 doelpunten, een record, maakte.

Southgate geeft wel opnieuw de kans aan West Ham United-back Aaron Cresswell, terwijl Kieran Trippier van Tottenham Hotspur de kans krijgt om zijn debuut te maken. “Het duel met Schotland is een van de grote wedstrijden uit de voetballerij. We staan op een punt in de groep waarbij een overwinning ons een enorm sterke positie kan verschaffen en dat is wat we willen bereiken”, vertelde de bondscoach van de Engelsen aan verslaggevers.

De selectie van Engeland ziet er als volgt uit:

Doel: Jack Butland (Stoke City), Fraser Forster (Southampton), Joe Hart (Manchester City), Tom Heaton (Burnley)

Verdediging: Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne (Liverpool), Aaron Cresswell (West Ham United), Ben Gibson (Middlesbrough), Phil Jones (Manchester United), Chris Smalling (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Kyle Walker (Tottenham Hotspur)

Middenveld: Dele Alli (Tottenham Hotspur), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Adam Lallana (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Jake Livermore (West Bromwich Albion), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Raheem Sterling (Manchester City)

Aanval: Jermain Defoe (Sunderland), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Jamie Vardy (Leicester City)