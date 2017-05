Blind ziet kansen: ‘Ajax heeft een speelwijze waar moeilijk tegen te spelen is’

Ajax wacht woensdagavond een zware kluif in de Europa League-finale tegen Manchester United. De ploeg van manager José Mourinho bestaat voor een groot deel uit gevestigde namen, terwijl de spelers van Ajax pas net komen kijken. Ex-bondscoach Danny Blind legt in gesprek met de NOS de grote verschillen tussen beide clubs uit. Hij bestempelt de Engelsen als favoriet, maar sluit een nieuwe stunt van Ajax niet uit.

Mourinho verloor als trainer nog nooit een Europese finale. “Mourinho is een meester in het pieken op het moment dat het moet. Niet voor niks heeft hij zo'n grote erelijst”, aldus Blind. “Natuurlijk met goede elftallen en grote spelers, maar uiteindelijk moet het wel geleid worden. Daar is hij een meester in en zo zal hij deze wedstrijd ook benaderen.”

De kansen voor Ajax liggen volgens Blind in het feit dat the Red Devils moeilijk tot scoren kunnen komen, zeker nu Zlatan Ibrahimovic geblesseerd is. “Al moet ik zeggen dat Marcus Rashford ook geen onaardige spits is.” Blind haalt de hoge intensiteit van de Premier League aan, waardoor United het gewend is om grote wedstrijden op een hoog niveau te spelen. In tegenstelling tot Ajax. "Maar wat Ajax wel bewezen heeft, is dat het missen van die weerstand geen gemis is gebleken. Zoals bleek bij Schalke thuis, de weerbaarheid uit, en de twee duels tegen Lyon. Ajax heeft daar stappen in gemaakt en maakt een frisse indruk. Een speelwijze waar moeilijk tegen te spelen is."