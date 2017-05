Mido: ‘Ik heb gehoord dat Ajax geïnteresseerd is, hij zou daar goed passen’

Ajax zou zijn oog hebben laten vallen op Karim Hafez, zo schreef Foot Mercato onlangs. Volgens Ahmed Hossam, ook wel bekend als Mido, past de Egyptische linkerverdediger, die afgelopen seizoen door Lierse SK werd verhuurd aan RC Lens, goed bij de Amsterdammers. De 21-jarige Hafez heeft in België nog een contract tot 2018 en werd de afgelopen twee seizoenen verhuurd door Lierse.

“Bij Lens speelt Karim Hafez. Hij is linksback en echt een heel groot talent. Hij is nu 21 jaar en komt constant op. Echt een typische linksback voor Ajax. Hij was afgelopen seizoen heel goed en ik heb gehoord dat Ajax geïnteresseerd is. Ik denk ook echt dat hij bij Ajax past”, zegt Mido in gesprek met Ajax1.nl.

Hafez speelde tot dusver vier interlands voor Egypte en maakte deel uit van de selectie die op de Afrika Cup afgelopen winter tot de finale reikte. Mede door zijn deelname aan de Afrika Cup kwam hij tot 23 wedstrijden voor Lens afgelopen seizoen. Overigens is Ajax niet de enige club die geïnteresseerd zou zijn in de verdediger; ook 1899 Hoffenheim en OGC Nice hebben Hafez op de korrel.