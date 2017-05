Arsenal mist top vier na twintig jaar: ‘Mijn liefde staat niet ter discussie’

Arsène Wenger is trots op zijn elftal. Arsenal eindigde zondag voor het eerst in twintig jaar niet bij de bovenste vier, waardoor de club volgend seizoen uitkomt in de Europa League. Wel zette Arsenal de laatste competitiewedstrijd om in winst (3-1 tegen Everton) en daar is Wenger na afloop over te spreken.

Door een rode kaart voor Laurent Koscielny stonden the Gunners na een kwartier al met tien man op het veld. "Het was zwaar bestraft, maar dat moet je accepteren", vertelt Wenger aan de BBC. "Het is frustrerend om niet in de top vier te eindigen. Het gaat uiteindelijk om één punt. Maar als je alle seizoenen in ogenschouw neemt, is de balans niet slecht. We waren vandaag buitengewoon goed met tien man."

"We kenden een moeilijke fase gedurende het seizoen en dat was ook voor mij persoonlijk moeilijk. We speelden in een vijandige omgeving. De spelers zijn de afgelopen twee maanden sterk teruggekomen en daar ben ik trots op", vervolgt Wenger, die over een aflopend contract beschikt en nog niet laat weten wat zijn plannen zijn. "Maar je kunt mijn liefde voor deze club niet ter discussie stellen. Ik heb elke club ter wereld afgewezen om hier te blijven."