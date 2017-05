Financieel succes lonkt voor Ajax: 18,5 miljoen ligt voor het grijpen

Ajax kan woensdag voor het eerst sinds het seizoen 1994/95 (AC Milan, 1-0) weer een Europese prijs winnen en ook in financieel opzicht is het duel met Manchester United van goudwaarde. De Telegraaf rekent uit dat Ajax er in totaal bijna twintig miljoen euro aan kan verdienen.

Als Ajax met de Europa League aan de haal gaat, dan gaat men de groepsfase van de Champions League in en dat levert de nummer twee van de Eredivisie een startpremie van ruim twaalf miljoen euro op. De winnaar krijgt bovendien zesenhalf miljoen van de UEFA en de verliezer in Stockholm moet het doen met drieënhalf miljoen.

Financieel directeur Jeroen Slop liet eerder al weten dat Ajax tot dusverre ruim veertien miljoen aan het toernooi tot dusver heeft overgehouden, maar dat bedrag kan komende woensdag dus flink vermeerderd worden.

“Ja, het internationale succes is merkbaar aan de merchandise, sponsoring en de waarde van de spelers. Al is het moeilijk te bepalen of dat alleen door de goede Europa League-reeks komt. Het kan ook door de titelrace in de Eredivisie komen”, zei Slop eind april nog in De Telegraaf.