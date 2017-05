Klaassen: ‘Ze liepen hier nogal te schoppen, dan moet je oppassen’

Hoewel Ajax zondagmiddag tegen Willem II in theorie nog kans maakte op de landstitel, koos Peter Bosz er toch voor om een flink aantal dragende krachten rust te geven. De coach stuurde, met een gemiddelde leeftijd van twintig jaar, een piepjong elftal het veld in, dat met 1-3 te sterk was voor de Tilburgers. Davy Klaassen was met zijn 24 jaar de oudste en genoot van het spel van zijn jonge ploeggenoten.

“Het klopt, dit is weer het ouderwetse Ajax, want die jonkies laten het niet alleen hier zien, maar bijvoorbeeld ook tegen Schalke 04 en Olympique Lyon”, reageerde hij na de wedstrijd tegenover De Telegraaf. Volgens de aanvoerder gingen de Amsterdammers nog vol voor de titel: “Maar op een gegeven moment is het vooral belangrijk heel te blijven voor de Europa League-finale. Ze werden een beetje wild hier, liepen nogal te schoppen en dan moet je oppassen.”

Ajax treft Manchester United in de finale van het Europese bekertoernooi en Donny van de Beek acht zijn ploeg niet compleet kansloos: “Natuurlijk heeft Manchester United heel veel goede spelers. We zullen een goede dag moeten hebben. Maar zoals we de laatste weken gespeeld hebben, heb ik er veel vertrouwen in. We moeten met zijn allen goed trainen en scherp blijven. Dan denk ik dat we een goed resultaat kunnen halen”, liet hij optekenen door NUsport.