Eredivisie-topscorer heeft boodschap voor ‘legende’ Kuyt: ‘Stop nu’

Waar Feyenoord vorige week zondag met 3-0 onderuit ging tegen Excelsior, wist de ploeg van Giovanni van Bronckhorst zondagmiddag thuis tegen Heracles Almelo wel te winnen en zodoende de vijftiende landstitel uit de clubgeschiedenis te grijpen. Nicolai Jörgensen was na afloop van de zege op de Heraclieden dolblij met het behaalde kampioenschap, al had hij deze graag vorige week al gewonnen. De Deense spits erkent dat Feyenoord aan de grote druk bezweek op Woudestein.

In aanloop naar het duel met Excelsior was het dagenlang een drukte van jewelste rondom de trainingen van Feyenoord. "Ik denk dat het een fout was dat we iedereen hebben toegelaten bij trainingen. Niet dat we dat niet willen, maar de druk werd daardoor te hoog", zegt Jörgensen tegenover het Algemeen Dagblad. "Deze week hebben we ons iets meer afgesloten, met het doel om gefocust te blijven. Dat is gelukt. We waren veel relaxter dan vorige week. En, sorry dat ik het zeg, maar dat kunstgras is bullshit. Ze sproeien het niet eens. Ik heb daar niets over gezegd vorige week, omdat het geen excuus is, maar ik was wel echt boos. Op normaal gras was het vorige week een andere wedstrijd geweest."

Omdat Tonny Vilhena geschorst was tegen Heracles, startte Dirk Kuyt in de basis. De aanvoerder scoorde drie keer en was met zijn goals de gevierde man aan Rotterdamse zijde. "Tegen hem heb ik na afloop grappend gezegd: wat wil je nog meer? Je hebt een hattrick gemaakt, bent hier een legende. Stop nu. Ga naar huis, naar bed", aldus de spits, die het seizoen afsluit als topscorer van de Eredivisie met 21 doelpunten. "Maar serieus: ik kan me niet eens voorstellen hoe hij zich nu moet voelen. Hij is onze idool, onze mentor. Ook een crazy fucker trouwens, net als de rest van ons team. Maar ik ben heel blij voor hem. Hij is een beest. Ongelooflijk.”