Groningen play-offs in; Vitesse en Utrecht voldoen aan sportieve plicht

FC Groningen mag zich gaan opmaken voor de play-offs voor Europees voetbal. De noorderlingen wonen zelf in een spektakelstuk van FC Twente en zagen Heracles Almelo tegelijkertijd verliezen bij Feyenoord. Groningen is daardoor opgerukt naar een achtste plaats. Voor Roda JC Kerkrade wacht de nacompetitie na een kansloze nederlaag tegen Vitesse, terwijl ook FC Utrecht op bezoek bij AZ voldeed aan zijn sportieve plicht.

FC Twente – Groningen 3-5

Groningen kende een bliksemstart in De Grolsch Veste. Na amper twee minuten spelen had rechtervleugelverdediger Glenn Bijl een perfecte voorzet in huis op Bryan Linssen, die vervolgens bij de tweede paal eenvoudig kon binnen tikken: 0-1. Door de ontwikkelingen bij Feyenoord – Heracles Almelo wist Groningen dat het aan een overwinning op Twente voldoende had om de Almeloërs voorbij te gaan op ranglijst en zich zo te plaatsen voor de play-offs voor Europees voetbal.

Heracles leek halverwege de eerste helft te kunnen rekenen op de hulp van zijn streekgenoot toen Dylan George de score wist te nivelleren met het hoofd, maar Groningen sloeg daarna in een tijdsbestek van slechts vier minuten tweemaal genadeloos toe via Oussama Idrissi. De aanvaller liet doelman Nick Marsman twee keer kansloos met afstandsschot en was er zo verantwoordelijk voor dat het elftal van Ernest Faber nog voor het verstrijken van het half uur een 1-3 voorsprong nam. Een eigen doelpunt van Stefan Thesker completeerde het kwartet voor Groningen vervolgens nog in de eerste helft. Goals van Mateusz Klich (Twente), Alexander Sørloth (Groningen) en Enes Ünal (Twente) zorgden na rust uiteindelijk voor de 3-5 eindstand.

Vitesse – Roda JC Kerkrade 3-0

Roda zag zijn kans schoon om handhaving tegen een reeds uitgespeeld Vitesse veilig te stellen op de laatste speeldag, maar de Arnhemmers waren geenszins van plan zich daarvoor te laten lenen. Vitesse kwam halverwege de eerste helft weliswaar goed weg toen Abdul Ajagun het aluminium teisterde, maar ging dankzij een vroeg doelpunt van Ricky van Wolfswinkel toch rusten met een voorsprong. De spits kon na vier minuten spelen simpel scoren nadat Adnane Tighadouini met het hoofd de paal had geraakt en bracht de thuisploeg zo met zijn negentiende competitietreffer van het seizoen aan de leiding.

In de tweede helft probeerde Roda wel wat terug te doen, maar Vitesse bleef betrekkelijk eenvoudig op de been en sloeg tien minuten voor tijd voor een tweede maal toe via Van Wolfswinkel. De aanvalsleider van de Arnhemmers besloot het seizoen zo met twintig competitietreffers. Na een rode kaart van Mitchel Paulissen tekende Lewis Baker in de slotfase ook nog voor de 3-0.

AZ – FC Utrecht 2-3

Utrecht wist dat het bij een nederlaag 750.000 euro aan televisiegelden zou toucheren, maar de ploeg van Erik ten Hag voldeed uiteindelijk gewoon aan zijn sportieve plicht in Alkmaar. De Domstedelingen wisten zich na 45 minuten reeds verzekerd van de overwinning. Richairo Zivkovic tekende na een half uur spelen met een heerlijke voetbeweging voor de 0-1, waarna Zakaria Labyad vrijwel onmiddellijk met een schitterende vrije trap de voorsprong verdubbelde voor Utrecht.

AZ stond op het moment van de 0-2 al met tien man, doordat Jonas Svensson een rode kaart had ontvangen vanwege het neerhalen van de doorgebroken Zivkovic. AZ deed vlak na de onderbreking nog wel wat terug namens Rens van Eijden, maar Nacer Barazite herstelde de voordelige marge van twee niet veel later alweer in ere voor Utrecht. Alireza Jahanbakhsh bepaalde eindstand uiteindelijk.