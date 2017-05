Guidetti reageert: ‘De laatste dagen zijn heel erg moeilijk voor me geweest’

John Guidetti had Celta de Vigo in de absolute slotminuut naar de finale van de Europa League kunnen schieten. De ex-Feyenoorder miste echter in zeer kansrijke positie, waardoor Manchester United de eindstrijd haalde. Via Instagram heeft Guidetti gereageerd op de gebeurtenissen op Old Trafford.

“De laatste dagen zijn heel erg moeilijk voor me geweest”, schrijft Guidetti. “Ik kan alleen maar denken wat er had kunnen gebeuren. Maar dat is het leven en dat is voetbal. Soms win je en soms verlies je. Het doet heel veel pijn, maar ze zeggen dat de tijd alle wonden heelt. Ik wil ook zeggen dat ik trots ben op de supporters en het team, en ook op mezelf.”

“Het is een geweldige reis geweest en het is niet zo geëindigd zoals we hadden gewild”, vervolgt de Zweedse spits. “We hebben alles gegeven en niemand kan ons om meer vragen. Ik wil Manchester United feliciteren met de finaleplaats, ik wens ze het beste in de finale. We huilen nu allemaal, maar drogen straks onze tranen en komen sterker terug!”