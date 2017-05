Lavezzi in het oog van de storm na ‘racistische’ imitatie van spleetogen

Ezequiel Lavezzi heeft zichzelf in de nesten gewerkt. Bij een sponsorevenement van de club deed de aanvaller van Hebei China Fortune onlangs een ludiek bedoelde poging een Chinees na te doen door het hebben van spleetogen te imiteren en dat is hem op veel kritiek komen te staan. Voetbalsupporters uiten via sociale media massaal hun onvrede over El Pocho.

“Rot zo snel mogelijk op uit China, graag”, schrijft een voetbalvolger. “Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waarom staat Hebei hem tijdens een officieel sponsorevenement toe om onder de neus van de club dergelijk racistisch gedrag te vertonen?”, meent een ander. “China heeft van Lavezzi de bestbetaalde speler ter wereld gemaakt. Hij geeft daar dit voor terug: hij bespot het Chinese publiek. Wat een nette man!”, valt er verder op de sociale media te lezen.

Duizenden gebruikers van sociale media roepen de Chinese voetbalbond CFA en Hebei op om actie te ondernemen tegen de 32-jarige Lavezzi, maar de bond en de club hebben nog geen statement doen laten uitgaan. De 51-voudig international van Argentinië maakte in de winter van 2016 voor circa vijfenhalf miljoen euro de overstap van Paris Saint-Germain naar Hebei, een club uit Qinhuangdao.