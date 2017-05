‘Ik ben bij Feyenoord gegroeid als persoon en daarna ging het beter’

Samuel Armenteros kan zondagmiddag roet in het eten van Feyenoord gooien. De Rotterdammers kunnen kampioen worden, maar de aanvaller is erop gebrand om zich te laten zien in De Kuip. “Voor dit soort wedstrijden doe je het als sportman”, zegt de Heraclied in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De 26-jarige Cubaanse Zweed scoorde dit seizoen al negentien keer in 28 competitiewedstrijden en kan dat persoonlijke record dus verder aanscherpen. Hij slaagde er in het verleden niet in om te slagen bij Feyenoord, want in het seizoen 2013/14 kwam de linkspoot niet verder dan één doelpunt in negentien optredens in de Eredivisie namens de Kuipbewoners.

Armenteros spreekt desondanks van een ‘bijzonder jaar’: “Niet omdat het persoonlijk heel goed ging, want ik had toen Graziano Pellè voor me, de beste speler van de Eredivisie. Maar wel omdat dat seizoen iets met me heeft gedaan. Ik ben bij Feyenoord gegroeid als persoon en daarna is het alleen maar beter gegaan in mijn carrière”, klinkt het.