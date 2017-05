Fellaini: ‘We hebben Ajax gezien tegen Lyon, ze renden werkelijk overal’

In de finale van de Europa League neemt Ajax het op woensdag 24 mei in Stockholm op tegen Manchester United. De ploeg van trainer Peter Bosz rekende in de knock-outfase van het toernooi af met Legia Warschau, FC Kopenhagen, Schalke 04 en Olympique Lyon. Met name in thuiswedstrijden maakten de Amsterdammers een bijzonder sterke in druk, zag ook Marouane Fellaini.

De Belgisch international van the Red Devils is onder de indruk van het spel van Ajax. “We hebben de eerste wedstrijd tussen Ajax en Lyon gezien en ze renden werkelijk overal op het veld”, vertelt Fellaini op de clubwebsite van zijn werkgever. “Ajax is een grote club met een geweldige geschiedenis. Veel grote spelers komen er vandaan. Op dit omment hebben ze een jonge ploeg met getalenteerde en energieke spelers.”

De middenvelder denkt dat ervaring in de finale een doorslaggevende rol gaat spelen. “Het gaat zwaar worden, maar wij zijn ervaren voetballers. Ik denk dat ervaring altijd belangrijk is. Wij hebben een goede mis en weten hoe we ze moeten bestrijden. We gaan het zien de 24ste van mei.”