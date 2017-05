‘Barcelona onderhandelt met Benfica over opvolger Dani Alves’

Barcelona is er niet in geslaagd om Dani Alves goed te vervangen en is daarom op zoek naar een rechtsback. Onder meer SPORT en Goal melden dat Nélson Semedo een van de kandidaten is om in de zomer naar het Camp Nou te vertrekken; de vleugelverdediger staat onder contract bij Benfica.

De 23-jarige Semedo wordt al een tijdje gescout door Barcelona en laatstgenoemde club zou zelfs al met de directie van Benfica hebben onderhandeld. Daarnaast schijnt voorzitter Luís Filipe Vieira onlangs naar Barcelona te zijn afgereisd om te praten over de voorwaarden waartegen de tweevoudig Portugees international overgenomen kan worden.

Semedo zou ongeveer dertig miljoen euro moeten kosten en de concurrentie voor Barcelona is fors, want ook Manchester United, Southampton, AC Milan, Internazionale en Juventus hebben interesse. Aanvankelijk leek het er nog op dat Semedo naar Man United zou gaan, want O Desporto ao Minuto claimde in februari een principeakkoord tussen the Mancunians en Benfica.