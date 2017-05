Vertrek bij PSV lijkt aanstaande: ‘Dat is hier nu niet mogelijk’

Oleksandr Zinchenko lijkt er rekening mee te houden dat hij na dit seizoen vertrekt bij PSV. De twintigjarige aanvallende middenvelder wordt gehuurd van Manchester City, maar kwam dit seizoen slechts elf keer in actie in de Eredivisie.

PSV liet in het huurcontract een optie op een tweede seizoen opnemen, maar de kans lijkt groot dat die niet gelicht gaat worden. “We gaan het zien. De beslissing daarover wordt later genomen, maar het is een feit dat ik op een leeftijd ben dat ik meer moet spelen”, aldus de linkspoot in een interview met het Eindhovens Dagblad.

“Dat (spelen, red.) is hier op dit moment niet mogelijk. Mijn contract bij Manchester City loopt nog vier jaar door en na het seizoen wordt besloten wat er gaat gebeuren”, besluit de tienvoudig international van Oekraïne. Hij gaf dit seizoen twee assists in de Eredivisie en in de Jupiler League bereidde hij in totaal negen doelpunten direct voor.