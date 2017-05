‘Kuyt moet per direct stoppen als Feyenoord kampioen wordt’

Dirk Kuyt keerde in de zomer van 2015 terug bij Feyenoord en niet om af te bouwen, maar om prijzen te winnen. Dat gaat de aanvaller goed af, want na het binnenslepen van de KNVB-Beker kan zondag de titel veiliggesteld worden. Over de toekomst van de 36-jarige Kuyt bestaat nog onduidelijkheid.

De 105-voudig international van het Nederlands elftal heeft een aflopend contract en het is de vraag of hij dat wil verlengen. Op onze frontpage kon de afgelopen dagen daarom gestemd worden op de poll Moet Dirk Kuyt stoppen als Feyenoord zondag kampioen wordt? 55 procent van de ruim 9.100 stemmers antwoordde bevestigend.

26 procent vulde de antwoordmogelijkheid ‘Kuyt moet na dit seizoen sowieso stoppen’ in en negentien procent van de respondenten gaf aan dat Kuyt door moet gaan. “De vraag of ik zou stoppen stelden ze ook toen Feyenoord vorig seizoen voor het eerst na acht jaar de beker won. Ik besloot per jaar te bekijken hoe ik me voelde. Nu is de situatie niet anders”, zei Kuyt begin mei in De Telegraaf.

“Als we de titel veroveren, ga ik daarna pas nadenken over mijn toekomst”, besloot de routinier, die tot dusverre 113 doelpunten maakte in 192 officiële wedstrijden voor de Kuipbewoners. Daar gaf hij ook nog eens 58 assists bij. Met Feyenoord neemt Kuyt het komende zondag in de eigen Kuip op tegen Heracles Almelo.