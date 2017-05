Cocu looft Ajax: ‘Natuurlijk wil je liever dat je als PSV dit zelf presteert'

Phillip Cocu is onder de indruk van de prestaties van Ajax in de Europa League. Donderdag plaatsten de manschappen van Peter Bosz zich voor de finale tegen Manchester United. Volgens Cocu bewijst Ajax dat Nederlandse clubs wel degelijk wat te zoeken kunnen hebben in Europa.

"Ik vind het een geweldige prestatie die Ajax heeft geleverd", vertelt de PSV-trainer twee dagen voor de afsluitende competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle. "Zoals ze op dit moment spelen kunnen ze die finale ook winnen. Natuurlijk zou je liever willen dat je als PSV dit zelf presteert. Maar je moet verder kijken. Voor het Nederlandse voetbal geeft het aan dat je toch, wellicht incidenteel, iets moois neer kan zetten in de Europa League of de Champions League. Dat is alleen maar goed."

PSV speelt zondag alleen nog voor de eer: de club eindigt hoe dan ook op de derde plek. Cocu overweegt wijzigingen in zijn opstelling door te voeren. "Dat speelt wel in m’n hoofd, maar ik vertel dat uiteraard eerst aan mijn spelers. Ik wil in ieder geval een sterk team opstellen", citeert Omroep Brabant de oefenmeester. Cocu neemt het duel met PEC serieus. "Met een goede overwinning het seizoen eindigen is het minste wat we kunnen doen."