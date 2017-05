‘Het kwam er bij Anderlecht en Feyenoord niet uit, dat had ik niet verwacht’

Heracles Almelo heeft zondag tegen Feyenoord genoeg aan een punt om zich te kwalificeren voor de play-offs. De Rotterdammers moeten op hun beurt winnen van de club uit Almelo om de landstitel binnen te halen. Oud-Heraclied Antoine van der Linden denkt dat Feyenoord het knap lastig gaat krijgen tegen zijn oude club en waarschuwt de koploper voor Samuel Armenteros.

"Samuel heeft nog nooit zoveel goals gemaakt in een seizoen", zegt Van der Linden in gesprek met RTV Rijnmond. "Jaren geleden deed hij het hier (bij Heracles, red.) ook heel goed, maar het kwam er daarna bij Anderlecht en Feyenoord niet uit. Dat had ik niet verwacht. Met name bij Feyenoord niet. Hij is nu weer op de goede weg en echt een factor om rekening mee te houden.”

Feyenoord kon afgelopen zondag al kampioen worden, maar door een 3-0 nederlaag tegen Excelsior werd het titelfeest uitgesteld. “Ik verwacht dat Heracles er ook vol op klapt en gaat voor een overwinning of een punt. Maar dat verwacht ik ook van Feyenoord. Tegen Excelsior hebben ze het laten lopen. Dat ze vanaf minuut één laten zien wie de baas is. Dan ga ik ervan uit dat ze het goed gaan afsluiten.”