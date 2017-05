Neymar: ‘Ik hoop dat Barça aan het werk gaat zodat hij hier blijft’

Lionel Messi staat nog tot medio volgend jaar onder contract bij Barcelona en de Argentijn zou een eerste voorstel van de Catalanen afgeslagen hebben. Een vertrek van de sterspeler lijkt onwaarschijnlijk, maar niets is uitgesloten in de voetballerij, zo weet ook Neymar. Hij hoopt dat zijn ploeggenoot snel een nieuwe verbintenis ondertekent.

“Hij is een idool, vanaf dag één is hij mijn vriend en ik wens hem al het beste. Hij moet gewoon blijven doet wat hij nu ook doet. Hij is anders. Hij komt niet van deze planeet, hij is Messi”, vertelt de Braziliaan bij beIN Sports. “Ik zit hier nu bijna vier jaar en ik heb veel van hem geleerd. Ik heb alles geleerd, hoe ik moet schieten, hoe ik moet bewegen op het veld en hoe de bal rond moet gaan. Ik hoop dat hij zijn contract verlengt en ik hoop dat de mensen bij Barcelona aan het werk gaan om te zorgen dat Leo bij ons blijft.”

Neymar werd in het verleden zelf in verband gebracht met een vertrek, maar denkt daar niet aan: “Ik wil hier blijven, daarom heb ik mijn contract ook verlengd. Ik ben blij met alles wat ik voor de club heb kunnen betekenen, blij met mijn ploeggenoten en ik voel me hier thuis.”