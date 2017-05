‘Daarom zei ik, ondanks een goede aanbieding, ‘nee’ tegen Heerenveen’

Lucas Bijker is bezig aan zijn laatste weken als speler van sc Heerenveen. De verdediger kon zijn aflopende contract verlengen, maar kiest voor een nieuwe uitdaging. Bijker, die twee jaar geleden over kwam van SC Cambuur, mikt op een avontuur in het buitenland.

“Ik heb wel twee mooie jaren gehad. Ik heb ook een aanbieding van de club gehad en die was ook prima. In eerste instantie had ik er ook een goed gevoel bij. Maar ik heb ondertussen ook altijd de droom en de ambitie gehad om in het buitenland te spelen”, legt hij uit op de officiële kanalen van zijn club.

Die droom leidt er nu toe dat hij niet bij Heerenveen blijft: “Het is een hele nieuwe beleving, manier van leven en voetballen. Daarom leek me dit juist wel een mooi moment. Daardoor heb ik, ondanks een goede aanbieding, helaas ‘nee’ gezegd tegen Heerenveen.” Bijkers gevoel zegt hem dat dit het juiste moment is om verder te kijken: “Ik denk niet dat ik op dit besluit terugkom en ik denk ook niet dat de club daar op zit te wachten.”