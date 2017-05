Bizarre situatie voor FC Utrecht: nederlaag levert 750.000 euro op

FC Utrecht sluit het seizoen zondag af met een uitwedstrijd tegen AZ en zal normaal gesproken willen winnen, maar de penningmeester is mogelijk een andere mening toegedaan. Als FC Utrecht verliest, kan men namelijk op zeker 750.000 euro bijschrijven.

De Gelderlander meldt dat Utrecht die 7,5 ton opstrijkt wanneer niet Vitesse, maar AZ op de vijfde plaats eindigt in de Eredivisie. Dat is een gevolg van de dans om de televisiegelden; de eindklassering van die strijd wordt gebaseerd op de prestaties van de clubs in de afgelopen tien jaar.

FC Utrecht is er bij een nederlaag zeker van dat AZ als vijfde eindigt en is dus gebaat bij een verliespartij. De voorsprong van de Alkmaarders op Vitesse bedraagt één punt; de Arnhemmers spelen zelf in de eigen GelreDome tegen Roda JC Kerkrade.